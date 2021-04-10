“كلاسيكو الأرض”.. تشكيلة مواجهة ريال مدريد وبرشلونة

2021/04/10 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” الذي يحتضن اليوم السبت الكلاسيكو الإسباني بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وضيفه برشلونة ضمن الجولة الـ30 من “الليغا”.

وتنطلق المباراة على أرضية ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة متقدما بنقطتين على غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث، فيما يتشبث بالصدارة حتى الآن أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة قبل 9 جولات على نهاية المسابقة.

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