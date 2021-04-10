الدفاع المدني تعلن إخماد حريق شارع الأميرات في المنصور غربي بغداد

2021/04/10 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن إخماد حريق شارع الأميرات في المنصور غربي بغداد، فيما اوضحت أسبابه.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مولدة كهربائية في شارع الاميرات في منطقة المنصور في جانب بغداد الكرخ”.وأضافت، …

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