إخماد حريق شارع الأميرات في المنصور والدفاع المدني توضح أسبابه

2021/04/10 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن إخماد حريق شارع الأميرات في المنصور غربي بغداد، فيما اوضحت أسبابه.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مولدة كهربائية في شارع الاميرات في منطقة المنصور في جانب بغداد الكرخ".

وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران قبل ان تصل الى خزين وقود الگاز الخاص بالمولدة الكهربائية وانهت الحريق بغضون دقائق حال دون اتساع النيران ومنع تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المولدة المحترقة".

وأشارت الى أن "سبب الحادث كان نتيجة الحمل الزائد مما تسبب باشتعال البورد الكهربائي الخاص بالمولدة".

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