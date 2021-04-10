بدقائق.. الدفاع المدني يخمد حريق مولدة كهربائية في شارع الاميرات

2021/04/10 | 22:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مولدة كهربائية في شارع الاميرات في منطقة المنصور في جانب بغداد الكرخ .وسيطرت فرق الدفاع المدني / حسب بيان للمديرية / على النيران قبل ان تصل الى خزان وقود الگاز الخاص بالمولدة الكهربائية وانهت الحريق بغضون دقائق حال دون اتساع النيران ومنع تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المولدة المحترقة .يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الحمل الزائد مما تسبب باشتعال البورد الكهربائي الخاص بالمولدة ./انتهى3

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