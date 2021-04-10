الحلبوسي و أبو الغيط يتباحثان في عدد من القضايا العربية الراهنة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية / موسع

2021/04/10 | 22:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تباحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في عدد من القضايا العربية الراهنة، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.وأكد الحلبوسي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي , حرص العراق على تعزيز علاقاته الاقتصادية والأمنية والسياسية مع محيطه العربي، وأنه داعم لجهود جامعة الدول العربية في كل مبادرات التهدئة والحوار وتحقيق التقارب لتجاوز التحديات الراهنة ".من جانبه، أكد أبو الغيط مساعي جامعة الدول العربية من أجل تعزيز التعاون العربي وإرساء الأمن والاستقرار، مشيرا إلى الاهتمام بالعراق كون استقراره جزءا لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل، داعيا الحلبوسي إلى زيارة الجامعة "./انتهى2

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