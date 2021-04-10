اندلاع حريق داخل معمل في الشورجة وسط بغداد

2021/04/10 | 22:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، السبت، باندلاع حريق داخل معمل في الشورجة وسط بغداد.وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “الدفاع المدني يسيطر على حادث حريق اندلع داخل معمل للكرزات ضمن منطقة الشورجة”.

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