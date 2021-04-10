الدفاع النيابية تعلن تخصيص 400 مليون دولار في الموازنة لتطوير الدفاع الجوي والقوات البرية

2021/04/10 | 22:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، عن تخصيصات جديدة رصدت في موازنة العام الحالي، لتطوير الدفاع الجوي والقوات البرية والبحرية في وزارة الدفاع. وقال عضو اللجنة محمد حسين أبو ذر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “هنالك تخصيصات جديدة رصدت الى وزارة الدفاع تصل الى أكثر من 400 مليون دولار …

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