2021/04/10 | 22:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، فتح باب التقديم على دراسة الدبلوم العالي في الإدارة المحلية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “وزارة الصحة – دائرة التخطيط وتنمية الموارد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الصحة تفتح التقديم على دراسة الدبلوم العالي للإدارة المحلية المركز الخبري الوطني.

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