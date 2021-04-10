الوقف السني يدعو لمراقبة هلال رمضان يوم غد

2021/04/10 | 22:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا الوقف السني، السبت، المواطنين إلى مراقبة شهر رمضان عند غروب شمس يوم الأحد المصادف الـ11 من نيسان الجاري.وقال الوقف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الهيئة العليا لمراقبة هلال شهر رمضان المبارك في ديوان الوقف السني تدعو المواطنين الكرام إلى مراقبة هلال شهر رمضان المبارك عند غروب شمس …

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