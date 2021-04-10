الوقف السني يدعو لتحري هلال رمضان مساء الغد

2021/04/10 | 22:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا الوقف السني الى تحري هلال شهر رمضان المبارك مساء الغد.وذكر في بيان، ان ” الهيئة العليا لمراقبة هلال شهر رمضان المبارك في ديوان الوقف السني تدعو المواطنين الكرام إلى مراقبة هلال شهر رمضان المبارك عند غروب شمس يوم الأحد 11/4/2021 ميلادي ، الموافق 29 شعبان 1442 هجري”.واضافت “في حالة رؤية الهلال يرجى الاتصال على هاتف اللجنة”.

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