نائب عن سائرون يطالب بالتعامل بصرامة مع مطلقي العيارات النارية

2021/04/10 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن كتلة سائرون سعد مايع الحلفي، اليوم السبت، بتكثيف الاجراءات الأمنية، مشدداً على التعامل بصرامة مع مطلقي العيارات النارية.

وقال الحلفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عموم مناطق البلاد تشهد ظاهرة خطيرة بدأت تتزايد شيئًا فشيًا ألا وهي ظاهرة إطلاق العيارات النارية" ، مشيرًا إلى انه "لم تعد تخلو مناسبة إلا نادرًا من هذه الظاهرة الخطيرة".

واضاف أن "المستشفيات تسجل اعدادًا متزايدة يومًا بعد آخر من الوفيات والجرحى نتيجة لإطلاقات طائشة"، لافتًا إلى ان "مطلقي النار يزدادون تصاعديًا مع غياب أو ضعف الرادع القانوني".

وطالب، "الاجهزة الأمنية بتكثيف اجراءاتها في عموم المناطق للحد من هذه الظاهرة تمهيدًا للقضاء عليها" ، مشددًا على "ضرورة التعامل بصرامة وحزم مع كل من يطلق العيارات النارية لأي سبب كان".

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