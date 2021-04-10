الوقف السني يدعو لمراقبة هلال رمضان مساء يوم غد

2021/04/10 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا الوقف السني، اليوم السبت، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر رمضان مساء يوم غد الأحد.

وقال الوقف في بيان، إن "الهيأة العليا لمراقبة هلال شهر رمضان المبارك في ديوان الوقف السني تدعو المواطنين الكرام إلى مراقبة هلال شهر رمضان المبارك عند غروب شمس يوم الأحد 11/4/2021 ميلادي، الموافق 29 شعبان 1442 هجري".

وأضافت أنه "في حالة رؤية الهلال يرجى الاتصال على هاتف اللجنة".

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