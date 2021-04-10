باقل من 30 دقيقة .. الملكي يتقدم بهدفين

2021/04/10 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكن نادي ريال مدريد وباقل من نصف ساعة من بداية كلاسيكو الارض مع غريمه برشلونة من التقدم بهدفين دون رد.وسجل هدفي الملكي كل من بنزيمة في الدقيقة 14 وكروس في القديقة 26./انتهى3

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