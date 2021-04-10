2021/04/10 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن وزير النقل ناصر الشبلي ان يوم غد الأحد سيشهد ارساء حجر الأساس لمشاريع البنى التحتية بميناء الفاو الكبير.وذكر الشبلي خلال افتتاحه اليوم السبت مشروع تطوير الطرق في ميناءي ام قصر التجاري الشمالي والجنوبي " سيتم ارساء حجر الأساس لتنفيذ العقود الخمسة التي وقعت مع شركة دايو الكورية لاكمال مشاريع البنى التحتية لمشروع الفاو الكبير.وأعلن وزير النقل اليوم" ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور البصرة قريبا لارساء حجر الأساس لمشاريع ميناء الفاو الكبير./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل : غدا ارساء حجر الأساس لمشاريع البنى التحتية بميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل : غدا ارساء حجر الأساس لمشاريع البنى التحتية بميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).