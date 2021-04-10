نائب يطالب بالتعامل بصرامة مع مطلقي العيارات النارية

2021/04/10 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب النائب عن كتلة سائرون سعد مايع الحلفي، اليوم السبت، بتكثيف الاجراءات الأمنية، مشدداً على التعامل بصرامة مع مطلقي العيارات النارية.وقال الحلفي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عموم مناطق البلاد تشهد ظاهرة خطيرة بدأت تتزايد شيئًا فشيًا ألا وهي ظاهرة إطلاق العيارات النارية” ، مشيرًا إلى انه “لم …

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