2021/04/10 | 23:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السعودية إغلاق ميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح، حسب وكالة الانباء السعودية “واس”.وتأثرت مدينة جدة اليوم السبت بأجواء مغبرة نتيجة هبوب رياح جنوبية قوية مثيرة للأتربة والغبار، فيما سجل مطار الملك عبد العزيز تدنيا كبيرا في مدى الرؤية الأفقية، وصل إلى 800 متر.وتشير التوقعات إلى احتمال تزايد كثافة الغبار خلال الساعات المقبلة، مع تدن إضافي في مدى الرؤية الأفقية.يذكر أن النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد بالمملكة، أصدر بوقت سابق من السبت، تنبيهات باستمرار السحب الرعدية والرياح النشطة في مناطق مختلفة بالبلاد.وذكر النظام أن منطقة الرياض وتحديدا الزلفي والغاط والمجمعة وثادق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تغلق ميناء جدة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تغلق ميناء جدة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تغلق ميناء جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).