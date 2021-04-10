كیف يستقبل الكركوكيون شهر رمضان؟

2021/04/10 | 23:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونحن علی اعتاب شهر رمضان المبارك لابد ان نتحدث عن طقوس هذا الشهر الفضيل في مدينة كركوك لكون ان هذه المدينة تتعايش فيها المكونات المتاخية بكردها وعربها وتركمانها‌ وكلدواشوريها، حیث يستقبل الكركوكيين هذا الشهر وهم يواصلون ارتياد الاسواق لشراء مالذ وطاب لموائد رمضانية علی الرغم من وجود جائحة كورونا التي لاتزال تحدق بالعالم، ونتمنی ان لا یتم استغلال المواطن من قبل الباعة في رفع اسعار المواد الغذائية خلال رمضان، وفي مستهل هذه الاجواء الرمضانية كان لـ ( PUKmedia ) هذه الوقفات مع عدد من مثقفي كركوك بجميع قومياتهم لمعرفة كیفية استقبالهم لشهر رمضان المبارك اعاده علينا باليمن والبركات.

٭ يقول الاديب توفيق العطار : اتمنى ان ندخل شهر رمضان ونحن في قلوب طاهرة نقية من كل الشوائب التي علقت بمرور الزمن من اثر الواقع غير الاعتيادي الذي نمر فيه من اثار الحرمان من نعيم اقتصادنا وطمع القوى الكبرى في خيراتنا، وان يكون للثقافه والمثقفين دور رائد في تنقية النوايا التي تسعد الشعب بكل اطيافه التي تكون اللحمه والقوه والثبات على المبادى وان تكون دعوات الاهالي في رمضان شفاء كل مريض يعاني وكل رب اسرة حرم من اطمئنان رغد العيش .

٭ ويقول الصحفي علي مال الله أن "قدوم شهر رمضان الفضيل سيكون له وقعه الروحي والايماني على نفوس المسلمين في بقاع الارض ومنها كركوك ولكن هذا العام مغاير بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا يضاف لها ارتفاع الاسعار وهذا سيكون سبب رئيسي للتأثير على الحركة الشرائية للمواطن وذوي الدخل المحدود".

وأضاف أن "ارتفاع اسعار المواد الغذائية حد بالكثير عن عدم التسوق لان كل شيء ارتفع مع ارتفاع الدولار وعدم قدرة الاجهزة الرقابية على ضبط التلاعب بالاسعار".

ولفت ال أن "كوفيد 19 لازال ضيفًا ثقيلا وسيحد من الكثير من الامور الاجتماعية الخاصة بطقوس رمضان كركوك ولن تكون هناك تجمعات لممارسة لعبة الصينية ولعبة المحيبس والسبب الاجراءات الصحية وقرارات خلية الازمة .

٭ الفنان والاديب شكر خليفة ساليی قال: بهذه المناسبة الميمونة نبارك المسلمین عموما والشعب الكوردي المسلم والمسالم خصوصا ونرحب بقدوم هذا الشهر الفضیل شهر رمضان شهر الخیر والبركة والطاعة والغفران.



وندعو في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الكوردي والقضیة الكوردیة الی وحدة الصف وكلمة الشعب الكوردي والاحزاب الكوردستانیة والوقوف ضد المؤمرات الدنیئة التي تحاك في السر والعلن ضد شعبنا ومتطلباته المشروعة..



الوحدة والاخوة والوئام والتعایش السلمي امل كل الشعب الكوردي.

٭ اما الاديب عمار قيس البياتي فقد تحدث قائلا: اتقدم باصدق العبارات والمشاعر القلبية الى الامة الاسلامية جمعاء والعراقيين خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك واسأله سبحانه ان يكون شهرا تتقبل فيه دعوات العراقيين بالخير والسلام وان تحل بركته علينا جميعا وان ننعم بالالفة والمحبة بعيدا عن العنف والانقسام فيكون اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتقا من النار نسأله سبحانه من فظله ومنته ان تصح ابداننا وان يرفع شر البلاء والامراض عن العالم اجمع.

٭ وقال الرائد الرياضي طه قاسم: أن شاء الله يكون شهر رمضان شهر الخير والبركة ويتقبل منا الطاعات والعبادات فيه ويرفع عنا الغمة والبلاء والوباء بحرمة الشهر الفضيل ويوفق الجميع للخير والصدقات.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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