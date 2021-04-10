2021/04/10 | 23:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العصائب ترد على قائممقام الموصل وتعلن اتخاذ إجراءات قانونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/10 | 23:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العصائب ترد على قائممقام الموصل وتعلن اتخاذ إجراءات قانونية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العصائب ترد على قائممقام الموصل وتعلن اتخاذ إجراءات قانونية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).