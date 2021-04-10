الفساد خطر يتهدد الأمن القومي

2021/04/10 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سيف الدين الدراجي: باحث في شؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي، ورئيس منظمة المدى للتطوير والدراسات الإستراتيجية.الحلقة الخامسة عشرة “الأُمة التي تُحسن أن تجهر بالحق وتجترئ على الباطل، تمتنع فيها أسباب الفساد”.عباس محمود […]

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