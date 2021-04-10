الصحة توضح بشأن أعراض لقاح كورونا ومدى إمكانية منح المواطنين حرية اختيار نوعه

2021/04/10 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصاكدت عضو الفريق الإعلامي في وزارة الصحة، اليوم السبت، الدكتورة ربى فلاح، أن جميع الذين تلقوا لقاحات كورونا لم يتعرضوا الى مضاعفات خطيرة على الإطلاق.وقالت فلاح لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع اللقاحات التي وصلت إلى العراق، والتي ستصل خلال الأيام القادمة، مؤمنة وفعالة، ومقرة من قبل منظمة الصحة العالمية".وأضافت أن "وزارة الصحة لم تسجل لغاية الآن أية مضاعفات أو اعراضٍ شديدة وخطيرة للأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا بمختلف أنواعه، سوى أعراض بسيطة متمثلة بارتفاع درجات الحرارة بشكل بسيط وتستمر لساعات عدة وتزول".وتابعت ان "المواطن سيكون مخيراً بأخذ اي لقاح يريده إذا كان اللقاح متوفراً في المراكز الصحية الرسمية".وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية ، السبت 10 نيسان 2021، إن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا هو السبيل الوحيد للقضاء على الجائحة في العراق خاصة وجميع أنحاء العالم بشكل عام.وقال أحمد زويتن ممثل ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق في تصريح وزعه مكتب المنظمة "نؤمن بشدة أن لا أحد سيكون بمأمن من الإصابة بمرض كوفيد-19 حتى يكون الجميع في آمان منها.الحصول على لقاح #كوفيد_19 سهل جداً.ليس عليكم إجراء فحص كوفيد-19 قبل التلقيح، كل ما يتوجب عليكم فعله، هو التسجيل الكترونياً والذهاب الى أقرب مركز صحي للحصول على جرعتكم."وأضاف زويتن "في العراق لقاح كوفيد_19 متوفر بشكل مجاني وهو آمن وفعّال.التحصين ضد الفيروس سيُساهم في إنعاش الإقتصاد من جديد ويقضي نهائياً على الجائحة."وتابع "من الطبيعي ان تظهر بعض الأعراض الجانبية الطفيفة بعد تلقي لقاح كوفيد_19.ولكن تبقى اللقاحات آمنة وفعالة في درء خطر فيروس كوفيد_19، وإن كنت تشعر بالقلق حيال الأعراض التي تظهر عقب تلقي اللقاح، إستشر طبيبك في أقرب مركز صحي".وختم بالقول " خلال شهر رمضان المبارك، توصي منظمة الصحة العالمية بالاستمرار بأخذ لقاح #كوفيد_19.اللقاح سيشكل طبقة حماية أضافية من الإصابة مع إرتداء الكمامة والألتزام بالتباعد البدني".

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