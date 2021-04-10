ريبوار طه يعلن موافقة وزير النفط على صرف مستحقات اكثر من الف و200خريج متعاقد مع نفط الشمال

2021/04/10 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن نائب رئيس لجنة الطاقه النيابية عضو مجلس النواب عن كركوك ريبوار طه عن موافقه وزير النفط بصرف مستحقات اكثر من الف و200خريج من جميع مكونات كركوك متعاقد معهم ./انتهى

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