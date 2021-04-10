صحة واسط :المنحنى الوبائي في المحافظة وصل الى مرحلة خطيرة

2021/04/10 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اعلنت دائرة صحة واسط عن وصول المنحنى الوبائي في المحافظة الى مرحلة خطيرة جدا ، بعد ان اعلنت جميع مراكز العزل في المحافظة ومستشفى الزهراء التعليمي انها في طريقها الى الوصول للطاقة الاستيعابية القصوى.وقد اصدرت الدائرة في بيان اعلامي جاء فيه:" رغم فرض حظر التجوال الجزئي والكلي والقرارات التي اصدرتها خلية الازمة للحفاظ على حياة المواطنين وتقليل خطر الإصابة بفايروس كورونا، الا اننا نجد عدم التزام واضح بتعليمات الصحة الوقائية ، الامر الذي تسبب بزيادة كبيرة في اعداد المصابين في عموم المحافظة وصلت الى ألف مصاب كل يومين ".واشار البيان الى ان جميع مراكز العزل والشفاء اضافة الى المستشفى الرئيسي لمعالجة المصابين في الكوت وصلت الى اقصى طاقتها الاستيعابية مع نفاذ أجهزة اعطاء الاوكسجين ، لذا نؤكد على اهمية التباعد الإجتماعي ولبس الكمامات والكفوف وغسل اليدين بصورة مستمرة مع ضرورة التوجه الى المراكز الصحية لاخذ جرعات اللقاح الخاص بكورونا "./إنتهى

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