الموارد المائية تكشف لـNRT عن اضخم مشاريعها لمحافظة البصرة

2021/04/10 | 23:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، السبت، نتائج زيارة الوزير لمحافظتي البصرة وذي قار، مؤكدا ان توجه الوزارة هو دعم المناطق الجنوبية.

وقال ذياب في تصريح لـNRT اليوم، (10 نيسان 2021)، ان "جولة الوزير في الجنوب تتضمن وضع حجر الاساس في البصرة لمشروع القناة الناقلة لمياه البدعة الممتمدة من نهر الغراف في محافظة ذي قار باتجاه محطة ار زيرو الواقعة قرب مطار البصرة الدولي والتي تعتبر مياه صالحة للشرب".

وأوضح ذياب، ان "المشروع يتضمن تحويل القناة الناقلة المفتوحة الى انابيب ناقلة، لحل مشكلة المياه في البصرة، وتقليل التجاوزات على القناة المفتوحة من قبل عدد من المزارعين".

وفيما يخص زيارة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني الى محافظة ذي قار، بين ذياب، ان "الزيارة تضمنت اجتماعا مع محافظ ذي قار لمناقشة تأمين مياه الشرب ومستلزمات الزراعة الصيفية خلال الصيف القادم فضلا عن دراسة المناطق التي تشهد شحة المياه في ذنائب الانهر كشط ال ابراهيم وعدد من المناطق الاخرى"، مؤكدا ان "توجه الوزارة هو دعم المناطق الجنوبية".

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