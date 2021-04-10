استعدادا للانتخابات.. اجتماع مرتقب لضم الصدر للتحالف الجديد

2021/04/10 | 23:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مصدر مطلع، السبت، عن اجتماع مرتقب بين قادة التحالف العابر للمكونات مع الهيئة السياسية للتيار الصدري، لاقناع الصدر بالتحالف الجديد.

وقال المصدر لـ NRT عربية اليوم، (10 نيسان 2021)، إن "رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم مصر على أن يكون رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي جزءا من تحالفه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة".

واشار المصدر إلى "وجود تقارب فكري كبير مابين رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، بشكل يؤهل الطرفين لخوض الانتخابات القادمة في تحالف مشترك".

وكان المصدر قد كشف لـ NRT في وقت سابق عن رفض التيار الصدري للتحالف العابر للمكونات والذي يضم حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والتحالف الوطني الكوردستاني بقيادة مسعود بارزاني وكتلة عراقيون بزعامة عمار الحكيم.

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