مدير صحة ميسان يعلن عن رفع كتاب الى وزارة الصحة بخصوص تحويل المتطوعين والاجراء اليوميين الى عقود موقتة

2021/04/10 | 23:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلن مدير عام صحة ميسان "علي محمود العلاق" عن رفع كتاب الى وزارة الصحة بخصوص تحويل المتطوعين والاجراء اليوميين الى عقود موقتة ، جاء ذلك خلال اجتماع موسع في مركز الدائرة.وذكر بيان للدائرة ان المدير العام ناقش خلال الاجتماع ، الاستعدادات لموازنة ٢٠٢١ وابرز المشاريع التي تصب في خدمة القطاع الصحي في المحافظة./انتهى

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