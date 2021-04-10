رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس اقليم كوردستان

2021/04/10 | 23:55 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان السيد نيچرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان والوفد المرافق له وبحث معه دور مجلس القضاء الاعلى في تطوير عمل المحاكم في الاقليم والجهد المشترك في تعقب المخالفين للقانون .وحضر الاستقبال السادة القضاة كلا من رئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود ورئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة عماد الجابري ورئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ خالد طه .

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