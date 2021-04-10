متنبئ يتوقع موعدا جديدا لرؤية هلال شهر رمضان

2021/04/10 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع المتنبئ الجوي علي الموسوي، السبت، ولادة هلال شهر رمضان يوم الاثنين المقبل، موضحا ان رؤية الهلال ستكون غير ممكنة بالعين المجردة.

وقال الموسوي في منشور له على الفيسبوك تابعه NRT عربية، (10 نيسان 2021)، انه "حسب الحسابات الفلكية وليس الفقهية، من المتوقع أن يولد هلال شهر رمضان المبارك فجر يوم الاثنين المصادف 12 نيسان 4/12 وتحديدا عند الساعة 5:32 دقيقة، اما رؤية الهلال سوف تكون ممكنة بالعين المسلحة بالكاميرا الرقمية، والتلسكوب، ومن الاستحالة أن يرى بالعين المجردة، اما عمر الهلال سيكون حوالي 13 ساعة ويبقى مايقارب 20 دقيقة بعد موعد غروب الشمس حسب افق مدينة النجف".

وأضاف، "وعلى إثر ذلك نتوقع أن يكون يوم الثلاثاء المصادف 4/13 أول أيام شهر رمضان المبارك وبشكل عام سوف تكون رؤية الهلال واضحة جدا بالعين المسحلة يوم الثلاثاء وقد تواجه بعض الدول العربية صعوبة برؤية الهلال يوم الاثنين".

واوضح الموسوي، انه "من الناحية الفقهية، نتوقع أن تكون الرؤية ممكنة بالعين المجردة مساء يوم الثلاثاء 30 شعبان 4/13 في افق مدينة النجف عند غروب الشمس، وتحديدا عند الساعة 6:29 دقيقة وسيكون عمر الهلال حوالي 36 ساعة والارتفاع عن الافق بحوالي 14 درجة وعلى إثر ذلك يتوقع ان يكون يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك"، مشيرا الى انه "من ناحية أخرى سوف تكون الرؤية واضحة كما أشرنا يوم الثلاثاء بالعين المسلحة في كافة الدول العربية".

N.A

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