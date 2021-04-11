كلاسيكو الارض .. ريال مدريد يحقق الفوز على برشلونة (صور)

2021/04/11 | 00:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه

برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي

جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات

الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة

القدم "الليغا".

وافتتح الفريق الملكي باب التسجيل عند

الدقي

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