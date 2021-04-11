كلاسيكو الارض ملكي بجدارة.. والريال يشارك الأتلتيكو بالصدارة

2021/04/11 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق ريال مدريد اليوم السبت ( 10 نيسان 2021) ، فوزا ثمينا في كلاسيكو الارض بالفوز على برشلونة 2 – 1، واعتلاء الصدارة بالمشاركة مع اتلتيكو مدريد مع افضلية للاخير في فارق الاهداف، بلقاء الأسبوع 30 من الليغا، في على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

بدأ الفريقان اللقاء بتشكيل مؤلف للريال من ، كورتوا، فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، ميندي، كاسيميرو، كروس، فالفيردي، مودريتش، فينيسيوس وبنزيما، ولبرشلونة، تير شتيجن، دست، مينجويزا، أراوخو، لينجليت، ألبا، دي يونج، بوسكيتس، بيدري، ميسي وديمبلي، برشلونة بدأ المباراة وخلال الدقائق الخمس الاولى بإستعراض في نقل الكرة وسط الملعب مع صعوبة بالوصول الى مرمى كورتوا، بينما أستلم الريال زمام المبادرة في إدارة اللقاء بعد الدقيقة الخامسة، حيث كانت الهجمة والضغط على مرمى برشلونة لاتحتاج سوى ثلاث او اربع نقلات حتى تجد فينسيوس مرة أو بنزيما في مرة ثانية بمواجهة الحارس شتيجن، امام ارتباك واضح في دفاعات برشلونة الذي تراجعت خطوطه الى الخلف، ونسي الفريق ان المباراة دفاع وهجوم، وتلقى بنزيما تمريرة أرضية رائعة من زميله لوكاس فاسكيز في الدقيقة 13 من الشوط الأول ليلعبها الفرنسي بدون تفكير بكعب قدمه من أمام المدافع رونالد أراوخو، ولم يتمكن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حامي عرين برشلونة، من منع الكرة من معانقة شباكه ليتقدم الريال بهدف على الضيف الكتالوني، واستمر الريال بإيقاع الضغط العالي ومداهمة برشلونة في مناطقه الخلفية، وبعد تقدم كريم بنزيما بهدف رائع بكعب القدم، تمكن كروس من معرفة طريق الشباك بهدف حالفه التوفيق فيه من ركلة ثابتة قريبة من خط الجزاء، حيث اصطدمت الكرة بجسد سيرجينيو ديست، قبل أن يحاول جوردي ألبا إبعادها عن الشباك بمحاولة فاشلة في الدقيقة 28، وهدف الريال الثاني، الذي انتهى بعده الشوط الاول بثنائية ملكية وسيطرة بيضاء خلال 40 دقيقة من هذا الشوط.

الريال بدأ الشوط الثاني بأريحية وهدوء وبعض التراخي الذي منح برشلونة فسحة للهجوم والضغط وهدف تقليص الفارق عند الدقيقة 60 جاء من هجمة انتهت عند اوسكار مينجوزا سددها قوية وهو بمواجهة كورتوا هز بها شباك الريال،هذا الهدف منح برشلونة ثقة اكثر مع افضلية بحثا عن التعادل، مع مساعدة مجانية لبرشونة من مدرب الريال زين الدين زيدان عندما أخرج بنزيما وكروس وفينسيوس، ليفقد الريال خاصية الضغط العالي والهجوم، مع بطاقة حمراء لكاسيمرو عند الدقيقة 90 من اللقاء، لكن تقدم الريال 2-1، إمتد حتى نهاية المباراة.

وبهذا الفوز قفز الريال من المركز الثالث الى مشاركة الاتلتيكو بصدارة قائمة الليغا بـ 66 نقطة لكل فريق مع فارق الاهداف وعدد المباريات لصالح الاتلتيكو ، بينما تراجع برشلونة الى المركز الثالث ونقاطه الـ 56.

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