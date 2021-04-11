نيجيرفان بارزاني يبحث مع بلاسخارت أوضاع العراق السياسية والاقتصادية والأمنية

2021/04/11 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أوضاع العراق السياسية والاقتصادية والأمنية .وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان ان , بارزاني التقى مساء اليوم السبت , بلاسخارت وجرى في اللقاء التباحث بشأن أوضاع العراق من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، وعلاقات أربيل – بغداد والحوار لحل مشاكلهما، واتفاق حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في سنجار، والانتخابات القادمة، ومخاطر الإرهاب وتهديدات داعش ".وبحسب البيان ,إلى جانب عرض نبذة عن برنامج وأهداف زيارته إلى بغداد، أكد بارزاني على أهمية الدور الداعم لفريق الأمم المتحدة في العراق الذي يجري محادثات مع كل القوى والأطراف ويريد في إطار مهامه في العراق، أن يساعد على حل المشاكل ".من جانبها عبرت بلاسخارت عن ارتياحها لاستمرار حوار أربيل – بغداد وأملت أن يتوصل إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من خلال الحوار وعلى أساس الدستور إلى حل لمشاكلهما، وأن تتعاون الأطراف العراقية مجتمعة على تجاوز الوضع من أجل تحقيق الأمن والاستقرار"./انتهى2

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