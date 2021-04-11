الكلاسيكو ينتهي بفوز الملكي

2021/04/11 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتهمت مباراة قمة الليغا الاسباينة / كلاسيكو الارض / بفوز ريال مدريد / الملكي / على غريمه برشلون بهدفين لهدف .سجل هدفي الملكي كريم بن زيمة في الدقيقة 14 وتوني كروس في الدقيقة 27.بينما سجل اوسكار هدف البرسا الوحيد في الدقيقة 60 .وبهذه النتيجة تصدر الملكي الدوري مع اتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة./انتهى3

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