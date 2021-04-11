الولايات المتحدة اقترحت أفكاراً “جادة جداً” على إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي

2021/04/11 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يخرج من فندق في فيينا حيث جرت المحادثات مع الاتحاد الاوروبي والصين وروسيا في 9 نيسان/ابريل 2021.© ا ف ب/AFP جو كلامار واشنطن (أ ف ب) – أكدت الولايات المتحدة أنّها قدّمت اقتراحات “جادّة للغاية” لإيران من أجل إحياء الاتّفاق حول برنامجها النووي وتتوقع أنّ تُظهر […]

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