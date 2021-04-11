2021/04/11 | 00:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وجه أمين بغداد علاء معن ،اليوم السبت، بتطوير شوارع وأزقة منطقة الزعفرانية ضمن مشروع نهضة بغداد .واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان”امين بغداد اجرى زيارة ميدانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال زيارة ميدانية ..



أمين بغداد يوجه بتطوير شوارع وأزقة منطقة الزعفرانية المركز الخبري الوطني.

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