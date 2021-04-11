وفاة رامسي كلارك وزير العدل الأميركي الأسبق وأشد منتقد لتدخلات بلاده من فيتنام الى العراق

2021/04/11 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – توفي وزير العدل الأمريكي الأسبق رامسي كلارك عن عمر يناهز 93 عاما، وقد كان من مؤيدي حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وشارك في فريق المحامين الدولي للدفاع عن صدام حسين.عبر تويتر، أعلنت السبت المؤسسة والمكتبة التي تحمل اسم ليندون جونسون، الرئيس الذي خدم في عهده، عن “فقدان رامسي […]

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