كلاسيكو الارض .. ريال مدريد يسقط برشلونة ويتصدر الدوري (صور)

2021/04/11 | 01:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعل ريال مدريد سباقًا غير مسبوق على

لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بحسمه

الكلاسيكو المنتظر أمام ضيفه وغريمه

التقليدي برشلونة 2-1، ليرتقي مؤقتًا الى

الصدارة على حساب جاره أتلتيكو وعلى بعد

نقطة يتيمة م

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