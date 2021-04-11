اليوم.. العراق يتسلم أول دفعة من لقاح «فايزر»

2021/04/11 | 02:42 - المصدر: الصباح

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بغداد: شذى الجنابي اربيل : كولر غالب الداوودي

تتسلم وزارة الصحة، اليوم الاحد، شحنة جديدة من لقاحات مكافحة كورونا بضمنها لقاح «فايزر»، بينما نفت فرض حظر للتجوال الشامل خلال رمضان.

وسبق ان تسلمت الوزارة ٥٠ الف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، و336 الف جرعة من لقاح استرازينيكا كدفعة اولى.

وقال مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي لـ”الصباح”: ان شحنات جديدة من اللقاحات من مناشئ عديدة ستصل الى مطار بغداد الدولي ومنها لقاح فايزر اليوم الاحد.

واضاف ان “ اللقاحات آمنة ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وستوزع فور وصولها بين منافذ الصرف في بغداد والمحافظات».

بدوره، نفى مدير عام الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي، فرض حظر شامل للتجوال خلال شهر رمضان، داعيا الى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة واخذ الاخبار من مصادرها.



وفي سياق ذي صلة، قال مدير اعلام سلطة الطيران المدني في اربيل جهاد الديوان: انه “لم يصدر اي كتاب رسمي من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إلى سلطة الطيران المدني بشأن قرار التلقيح الاجباري للمسافر».



واوضح ان “سلطة الطيران المدني تطلب فحص p.c.r من المسافرين قبل 72 ساعة من السفر» .

واشار الى ان وزارة الصحة اطلقت بالتعاون مع سلطة الطيران المدني منصة (عراق مسافر) للتعريف بقائمة المختبرات المعتمدة لاجراء فحص (p.c.r) والحد من امكانية تزوير نتائج الفحوصات، وسيكون لزامًا على المسافرين القادمين أو المغادرين التسجيل في هذه المنصة.

وعد اعضاء في مجلس النواب قرارات وزارة الصحة بالزام العاملين في المطاعم والمولات ومن يرومون السفر بامتلاك بطاقة تلقيح، على أنها اجراءات غير قانونية ومخالفة للبروتوكولات الدولية لمواجهة كورونا، ودعوا الى اعادة النظر فيها او الغائها.

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