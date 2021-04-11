أكثر من 700 ألف دونم مزروع والاف الاطنان من اللحوم والعسل والبيض.. محافظة تستعرض طاقاتها الانتاجية و”متحمسة” لإعلانها عاصمة العراق الزراعية

2021/04/11 | 03:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حققت محافظة الديوانية الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية والحيوانية، فيما استعرضت مديرية زراعة المحافظة، كميات واصناف ماتنتجه المحافظة من منتجات غذائية زراعية وحيوانية ومشتقاتها.وقال مدير زراعة المحافظة حسن علي مطر للوكالة الرسمية، إن “المحافظة وصلت الى مراحل الاكتفاء الذاتي في 26 محصولاً زراعياً ومن ضمنها إنتاج بيض المائدة الذي […]

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