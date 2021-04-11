سيّدة مصرية تنهي حياة ابنتها بطريقة ’وحشية’

2021/04/11 | 03:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقدمت سيدة مصرية، السبت، على خنق طفلتها حتى الموت داخل شقتها بطريقة مفاجئة أثناء اللعب معها، بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.

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وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا، يفيد بقيام سيدة بخنق طفلتها داخل شقتها بدائرة المركز، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة عثروا على جثة الطفلة متوفاة.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب والدة الطفلة الجريمة ، لمعاناتها من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة ما دفعها لخنق طفلتها.

وتمكنت الشرطة من ضبط السيدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز.

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