"ناسا" تكشف عن خطتها لإرسال أول ملوّن إلى القمر

2021/04/11 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة "ناسا" الأميركية لأبحاث الفضاء، الجمعة، أن برنامج "آرتميس" التابع لها يخطط لإرسال أول شخص من ذوي البشرة الملونة (غير أبيض) إلى القمر، في رحلتها القادمة.

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