قرار سعودي بخصوص لقاحات كورونا بسبب شح الإمدادات

2021/04/11 | 03:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن توسيع نطاق إعطاء جرعة لقاح فيروس كورونا الأولى من أجل تغطية شريحة كبيرة من المجتمع.

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