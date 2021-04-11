وزير التعاون الايراني يصل الى بغداد

2021/04/11 | 03:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني محمد شريعتمداري الى بغداد فجر اليوم الاحد لاجراء محادثات وابرام عدة اتفاقيات للتعاون مع نظيره العر...

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