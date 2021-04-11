محافظ البصرة: لن نحمي «خليجي 25» بشركات أمنية أجنبية

2021/04/11 | 04:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعرب رئيس الوفد الخليجي عن شكره إلى محافظ البصرة أسعد العيداني لدوره الكبير في تأمين تدابير ومتطلبات إقامة بطولة «خليجي 25»واحتياجاتها الفنية واللوجيستية وغير ذلك، مضيفاً: «ما كنا نسمعه عن المدينة شيء وما شاهدناه ولمسناه شيء آخر من التقدم والاستقرار».

من جهته تعهد العيداني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الحكومة المحلية لمدينة البصرة باستكمال كل متطلبات إقامة البطولة وما طرحه الوفد الزائر من ملاحظات تتعلق بملف الاستضافة وفي مقدمتها استكمال استاد الميناء الدولي.



وأضاف محافظ البصرة: «استاد الميناء الدولي سيكون جاهزاً في تشرين الأول المقبل مهما كانت الظروف والتحديات، هذه البطولة ستمكّن العراق من استعادة وضعه الطبيعي وتشكل مردوداً اقتصادياً أيضاً للمدينة».

وحول الأجواء الأمنية التي تحيط بمدينة البصرة وما يتردّد بشأن ذلك عبر شبكة التواصل الاجتماعي، قال العيداني: «لدينا ثقة كاملة بقدراتنا الأمنية في حماية البطولة، على العكس مما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي، البعض تحدث عن شركات أمنية أجنبية تقوم بحماية البطولة، هذا لا يحدث».

وكان محافظ البصرة ذكر أثناء تجوّل الوفد الخليجي في ملعب البصرة الدولي الثلاثاء لوسائل الإعلام: «هناك قرار سياسي وآخر فني يسيران باتجاه إقامة خليجي 25 في البصرة، الوفد الخليجي الزائر وفد احترافي وكنا صادقين معه ووجدنا دعماً نستحقه وننتظر التصويت لصالح العراق».

ورفع اعتذار الاتحاد القطري لكرة القدم في وقت سابق حول عدم إمكانية استضافة «خليجي 25» كدولة بديلة، من سقف آمال العراقيين في إقامتها في البصرة نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، كما هو مقرر حتى الآن من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي. ويعقد المكتب التنفيذي الذي ينتظر تقريراً كاملاً عن زيارة وفده إلى البصرة، اجتماعاً في 27 أبريل (نيسان) الحالي للتصويت والإعلان عن الدولة المضيفة.

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