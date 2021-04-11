استعراض إيراني مثير للجدل وسط مفاوضات إحياء اتفاق النووي

2021/04/11 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إيران، السبت، عن بدء اختباراتها الميكانيكية لأحدث أجهزة الطرد المركزي النووية المتطورة لديها، وقالت إن قدرته تبلغ عشرات أضعاف قدرة أول جهاز طرد مركزي امتلكته.

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