48 ساعة هزّت الأردن: ما الذي حصل، وأين من هنا؟ 

2021/04/11 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا أحد لديه توصيف دقيق لأحداث الأسبوع التي هزّت الأردن: انقلاب، محاولة انقلابية، مؤامرة، فتنة، مخطط فتنوي طويل الأجل...تضارب الروايات، ووجود ثغرات كبرى في كل واحدة منها، جعل المسألة برمتها أقرب إلى الأحجية، منها إلى أي شيء آخر، وزاد الطين بِلّةً، الحديث عن بعد خارجي للفتنة الداخلية، وضلوع أطراف، لم يكن اجتماعهم تحت سقف واحد، أمراً قابلاً للتصور.

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