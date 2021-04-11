تأجيل موعد التحليق المروحي التاريخي فوق المريخ

2021/04/11 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة "ناسا" الأميركية لأبحاث الفضاء، السبت، تأجيلا قد يستمر لعدة أيام على أول رحلة طائرة هليكوبتر فوق المريخ، وذلك بسبب مشكلة تقنية محتملة تم رصدها خلال اختبار الطائرة.

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