غموض امریكي للانسحاب من العراق.. فهل يحتاج الى علقة لاخراجه؟

2021/04/11 | 06:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فبين مرحب ومشكك ورافض، توالت ردود الافعال على مخرجات الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الادراة الامريكية والحكومة العراقية....

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