صورة تفطر القلوب لمريضة بكورونا.. وإشادات بأصحاب الفكرة

2021/04/11 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت صورة لمريضة بكورونا لمحة قاتمة عن الوضع المؤلم الذين يعيشه المصابين بالفيروس القاتل في المستشفيات.

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