العمليات المشتركة: سنجار تحت سيطرة الحكومة الاتحادية وليست فيه قوات غير رسمية

2021/04/11 | 07:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوردت ان ما يعيق عودة النازحين اليه اسباب خدمية بغداد- وعد الشمري: نفت قيادة العمليات المشتركة أمس السبت، وجود قوات غير رسمية في سنجار، لافتة إلى أن القطعات العسكرية الاتحادية وفرت الأمن في القضاء بنسبة 100%، مبينة أن تعطيل المرافق الخدمية يعد السبب الرئيس في عرقلة عودة النازحين.يأتي ذلك في وقت، حذر نائب عن ...

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