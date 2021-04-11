مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني يحذر: حرب المياه قادمة

2021/04/11 | 07:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة سد النهضة تتفاقم الصباح الجديد-متابعة حذر الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني امس السبت، من أن حرب المياه قادمة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي، في إشارة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي التي تراوح مكانها دون أي بادرة للحلحلة بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا.مستشار عبدالفتاح البرهان شدد على أن الحرمان ...

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