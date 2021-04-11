2021/04/11 | 07:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي عقد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الذي وصل على راس وفد رفيع المستوى الى العاصمة بغداد، في اطار زيارة تستغرق عدة ايام بعيدا عن اعين وسائل الاعلام لقاءات مع الرئاسات الثلاث وسيلتقى كذلك عدد من قادة الأحزاب السياسية العراقية.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم في بيان تلقت الصباح الجديد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يبحث عن حلول لمشاكل الاقليم في بغداد) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يبحث عن حلول لمشاكل الاقليم في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).